Il sorteggio di Champions

Ecco Le squadre che affronterà il Napoli nella fase campionati
La prima squadra sorteggiata per il Napoli è il Chelsea contro cui giocherà al Maradona
Altra avversaria il City dell’ex De Bruyne in trasferta
Tocca all’Eintracht di Francoforte al Maradona
Poi al Benfica in trasferta
Ancora Sporting Lisbona in trasferta
PSV in casa
Infine
Quarabag in casa
Copenaghen in trasferta
Le date della fase campionato
1^ giornata: 16–18 settembre 2025
2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
4^ giornata: 4/5 novembre 2025
5^ giornata: 25/26 novembre 2025
6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
8^ giornata: 28 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta
Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)