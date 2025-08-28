Il sorteggio di Champions

Champions League

Ecco Le squadre che affronterà il Napoli nella fase campionati

 

La prima squadra sorteggiata per il Napoli è il Chelsea contro cui giocherà al Maradona

Altra avversaria il City dell’ex De Bruyne in trasferta

Tocca all’Eintracht di Francoforte al Maradona

Poi al Benfica in trasferta

Ancora Sporting Lisbona in trasferta

PSV in casa

Infine

Quarabag in casa

Copenaghen in trasferta

 

Le date della fase campionato

1^ giornata: 16–18 settembre 2025

2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026

Le date della fase a eliminazione diretta

Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)

 

