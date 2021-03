Il Sun attacca Agnelli: “Vuole uccidere la premier League, un ritorno al medioevo”

Duro attacco degli inglesi del Sun al presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Ecco alcuni passaggi dell’articolo che attacca Agnelli.

“Il presidente della Juventus vuole uccidere la Premier League. Speriamo che i suoi progetti funzionino come l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

Una delle sue idee stravaganti è che alle squadre di Champions League non dovrebbe essere permesso di comprare e vendere giocatori tra di loro. Questa misura, probabilmente secondo lui, garantirebbe salari più bassi per i migliori giocatori, importi di trasferimento inferiori, limiterebbe il “furto” dei giocatori e controllerebbe il potere che hanno gli agenti.

Sembra un ritorno al medioevo. Secondo il sistema proposto da Agnelli, se il Liverpool finisse in basso in classifica, gli sarebbe comunque concesso un posto in Champions League invece del club che è arrivato quinto, sulla base delle prestazioni storiche. Se quella squadra fosse l’Everton, un possibile scenario in questa stagione, potrebbe scoppiare una guerra civile.

In qualità di presidente della European Club Association e membro esecutivo della Uefa, Agnelli dichiara che un accordo su un nuovo formato per la Champions League sarebbe vicino. Ha suggerito anche che la Premier League dovrebbe ridurre il numero di squadre che ci giocano perché pensa che 20 club siano troppi e a discapito dell’”equilibrio competitivo.

Ditelo allo Sheffield United che ha vinto all’Old Trafford. O al West Brom, che ha pareggiato con tutti e quattro i rappresentanti della Champions League inglese. Questo è il motivo per cui la Premier League è il miglior campionato del mondo”.

