Ai microfoni di Radio Kiss Kiss uno dei più affermati talent scout, Walter Sabatini, ha parlato di Victor Osimhen.



“Vale la pena prendere Osimhen ha la profondità di corsa e grande tecnica.

Sarebbe un grande acquisto ed un mio grande rammarico, l’anno scorso ero sulle sue tracce ma non avevo la forza per acquisirlo, per il Bologna.

Se il Napoli ha chiuso faccio i migliori auguri, è un grande acquisto”.

