Che gioia per l’ex capitano azzurro, ora ds del Taranto, Francesco Montervino. Il suo team ha conquistato la promozione in Serie C.

Decisiva la vittoria per 3-2 contro il Lavello che ha portato il Taranto alla conquista di un obiettivo inatteso all’inizio della stagione.

Merito senz’altro dell’allenatore Laterza ma anche e sopratutto di un grande direttore sportivo: Francesco Montervino!

Le strade di Taranto nelle ultime ore si sono riempite di tifosi colmi di gioia per il risultato ottenuto.

