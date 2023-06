Il TC Pozzuoli giovedì 8 giugno presenta i suoi internazionali ITF

GIOVEDI’ 8 GIUGNO ALLE 17.30 IL TC POZZUOLI PRESENTA I SUOI INTERNAZIONALI ITF.

E’ durante il torneo Open Città di Pozzuoli, con montepremi di 5mila euro, che la dirigenza del club di Monterusciello ha deciso di fissare l’appuntamento preliminare con il quale comunicherà alla Campania tennistica dell’evento internazionale in calendario. Dall’11 al 17 settembre prossimi la struttura del TC Pozzuoli ospiterà infatti il torneo da 25mila dollari inserito nel circuito Itf, destinato ad essere l’evento più prestigioso in ambito maschile per la nostra regione. Così giovedì 8 giugno, mentre volge alle battute conclusive l’open Città di Pozzuoli, al tavolo della conferenza stampa fissata per le 17.30 i dirigenti del club e i rappresentati delle istituzioni cittadine e quelli della Federazione Italiana Tennis e Padel presenteranno l’evento settembrino al quale si stanno preparando alacremente già da tempo. “Abbiamo ritenuto giusto anticipare l’estate per render ufficiale la tappa internazionale che ci riguarderà – afferma Antonio Laezza, presidente del TC Pozzuoli – consapevoli dell’importanza della sfida che ci riguarda in quanto organizzatori solo parzialmente testati dalla collaborazione con il TC Napoli in occasione della scorsa Tennis Napoli Cup 250. Stiamo ottemperando a tutte le richieste dell’Itf nell’adeguamento della struttura e sapremo farci trovare pronti”.

