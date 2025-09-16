Champions League

Il tedesco Felix Zwayer arbitrerà Manchester City-Napoli

Pubblicato il

Sarà il tedesco Felix Zwayer l’arbitro di Manchester City-Napoli, sfida della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre (ore 21) all’Etihad Stadium

Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al Var ci sarà Christian Dingert, Avar invece Bastian Dankert.

La designazione completa dal sito ufficiale Uefa:

Arbitro
Felix Zwayer GER

Assistenti
Robert Kempter GER
Christian Dietz GER

Quarto uomo
Florian Badstübner GER

Video Assistant Referee
Christian Dingert GER

Assistente Video Assistant Referee
Bastian Dankert GER

