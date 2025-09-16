Il tedesco Felix Zwayer arbitrerà Manchester City-Napoli

Sarà il tedesco Felix Zwayer l’arbitro di Manchester City-Napoli, sfida della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre (ore 21) all’Etihad Stadium
Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al Var ci sarà Christian Dingert, Avar invece Bastian Dankert.
La designazione completa dal sito ufficiale Uefa:
Arbitro
Felix Zwayer GER
Assistenti
Robert Kempter GER
Christian Dietz GER
Quarto uomo
Florian Badstübner GER
Video Assistant Referee
Christian Dingert GER
Assistente Video Assistant Referee
Bastian Dankert GER