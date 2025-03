Il tennis si esalta ad Acerra. Titoli per De Liberti e Sagliano al Memorial Gabriele Ferrara del VDP

Va in archivio un torneo di Terza categoria divertente e con tante sorprese. Nel maschile è andato in scena il torneo degli outsider, con De Liberti e Abbate a giocarsi il titolo. Tra le ragazze il trionfo delle under.

Una gran bella festa per oltre cento partecipanti, nei due tabelloni previsti per ricordare Gabriele Ferrara. Il tennis si esalta ad Acerra, sulla terra battuta che la maestra Fitp Veronica Del Piano, infaticabile lavoratrice dello sport della racchetta, pettina quotidianamente declinando una nobile passione. Bellissimo, avvincente ed incerto il torneo maschile che ha riservato al folto pubblico acerrano ritrovatosi per la finale domenicale due outsider. Nella parte alta del tabellone a farsi largo prepotentemente è stato Mattia De Liberti, classe 2000 che cinque anni fa, data delle ultime partite disputate, aveva raggiunto il suo best ranking nazionale di 3.3. Partito al VDP dai Quarta categoria, in virtù della attuale classifica 4.3, De Liberti ha concesso briciole agli avversari di turno. Solo il 3.1 Riccardo Febbraro, accreditato della quinta testa di serie, è riuscito nei quarti di finale a strappargli un set, arrendendosi 10-5 al super tie-break. In semifinale, il ragazzo che si allena oggi alla Conca di Agnano con il maestro Alessio Petrozzi, ha regolato il numero uno del seeding Antonio Lombardi (3.1) con lo score di 6-1 6-2. Nella parte bassa del tabellone a farsi largo è stato invece Giovanni Pio Abbate (3.3), portacolori del Tennis Club Airoladue che al 2020 faceva risalire il suo best ranking nazionale di 3.1. Tutte vittorie in due set, nell’ordine contro Fiorenzo Crisci (3.2), Francesco Barbiero (3.1), Davide Avino (3.1) e Andrea Esposito (3.2). Ad assistere al match conclusivo un’ampia rappresentanza del club beneventano, capitanata da Enrico Fiorillo, “The King” per i fruitori social del tennis campano. Dopo esser stato sotto 3-2 nel primo set, De Liberti ha cambiato marcia con il ritmo altissimo del suo dritto d’anticipo, chiudendo 6-3 e involandosi rapidamente verso il titolo sul 4-1 nel secondo. Qui la reazione di Abbate lo ha portato ad accorciare le distanze e a servire sul 3-5 con scarso profitto. Mattia De Liberti ha vinto a zero il game, liberando tutta la legittima gioia dopo ben dieci partite disputate sull’argilla acerrana.

Di ottima qualità anche il torneo femminile, dominato dalle giovanissime leve che fanno sperare belle cose alla Campania. A giocarsi il titolo sono state due allieve dello storico maestro Mauro Sarnella all’Accademies Tennis e Padel di Giugliano. Ad aggiudicarsi il titolo del VDP è stata l’under 14 Francesca Sagliano (3.2), che con il punteggio di 7-5 6-2 ha superato la pari classifica e compagna di allenamenti Imma Capasso. Piazzamenti in semifinale per le 3.2 Rebecca Formisano e Giada Casale.

Nella sezione intermedia di Quarta categoria vittoria del 4.1 Angelo Nardone sul pari classifica Andrea Sgambato.

“Siamo davvero molto contenti di un’adesione così massiccia al nostro torneo. – ci dice la maestra Fitp e gestrice del club di Acerra Veronica Del Piano – Amiamo alla follia questo sport e le due settimane di torneo sono state lo spot più efficace per il nostro impegno e per la passione dei ragazzi che si sono messi in discussione. Sempre con estrema correttezza. Ci tengo a ringraziare tutti, in particolare il presidente del nostro sodalizio Renato Schizzo, che non ha mancato di presenziare ad un solo incontro del torneo. Intendiamo continuare così, promuovendo altre iniziative, in attesa delle competizioni a squadre che racconteranno della D3 nel maschile e della solita, ambiziosa partecipazione alle serie C nel femminile. Menzione particolare merita il centro polidiagnostico Ames per il supporto che garantisce sempre alle nostre manifestazioni”.

Comments

comments