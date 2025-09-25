Calcio Estero

Il Times: La UEFA sta per escludere ISraele da tutte le competizioni

Pubblicato il
fair play finanziario uefa

Decisione attesa per la prossima settimana da parte della UEFA

che cancellerà il paese da ogni evento sportivo.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top