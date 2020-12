Il Torino di Giampaolo ha chiesto Lobotka in prestito al Napoli come rinforzo per il mercato di gennaio. La risposta del Napoli.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli avrebbe rifiutato categoricamente la richiesta di prestito facendo sapere che Lobotka partirà solo davanti ad una offerta irrinunciabile.

