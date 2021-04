Il Torino ferma la Juventus: è 2-2! Bianconeri a pari punti col Napoli prima dello scontro

Termina il derby della mole. Il Torino di Nicola ferma la Juventus di Pirlo: è 2-2 al fischio finale. Il report della gara.

Un grande Torino ferma la Juventus pareggiando per 2-2 il derby della mole. In vantaggio la Juventus nel primo tempo con Chiesa poi raggiunta e sorpassata dal Torino con la doppietta di Sanabria. Nel mezzo un clamoroso rigore non concesso al Torino per un fallo di De Ligt su Sanabria.

Poi arriva il pareggio fortunoso di Cristiano Ronaldo per il definitivo 2-2.

Mercoledì ci sarà lo scontro diretto con il Napoli a pari punti.

