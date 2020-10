Il Tottenham si allontana per Milik e punta Vinicius

Ancora in bilico il futuro di Arek Milik, ai margini del progetto del Napoli e con il Tottenham che si allontana sempre di più.

Il club inglese, dove alla guida c’è Mourinho, ha deciso di virare su Vinicius del Benfica; per questo motivo si sta allontanando sempre di più dal polacco, il cui futuro rimane ancora in bilico. Per quanto riguarda le altre operazioni in uscita in casa Napoli, la trattativa con l’Elche per la cessione di Llorente prosegue mentre Younes interessa a Eintracht e Fortuna Dusseldorf.

Infine, il club azzurro non accetterà l’offerta dello Spartak Mosca per Hysaj. A riportare il tutto è il portale online di Gianluca Di Marzio.

