Il Tribunale di Madrid contro UEFA e FIFA. Le motivazioni

Superlega – Il tribunale di Madrid si sarebbe mosso in prima persona contro la UEFA e la FIFA dopo gli sviluppi delle ultime ore.

Una presa di posizione forte ma che, secondo Reuters, sarebbe stata dichiarata illegittima niente poco di meno che dal Tribunale di Madrid.

In base a quanto riferisce la nota agenzia di stampa, nella capitale spagnola sarebbe stata già emessa una sentenza preliminare nella quale si afferma l’impossibilità degli organi internazionali di irrorare sanzioni a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione.

