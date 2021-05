Il Venezia è in Serie A! E’ 1-1 nel ritorno contro il Cittadella. La squadra veneta ritorna nel massimo campionato italiano dopo 19 anni.

La squadra di Zanetti pareggia 1-1 in casa col Cittadella nel ritorno della finale playoff di Serie B e viene promosso in Serie A dopo Empoli e Salernitana. Anche grazie alla vittoria per 1-0 nell’andata sul campo del Cittadella con gol di Francesco Di Mariano, il nipote di Totò Schillaci.

