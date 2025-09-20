Serie A

Il Verona ferma la Juventus

Pubblicato il

Nel secondo degli anticipi del sabato il Verona ferma la Juventus 

Finisce in pari Verona-Juventus 1-1

