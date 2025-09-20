Nel secondo degli anticipi del sabato il Verona ferma la Juventus
Finisce in pari Verona-Juventus 1-1
Il Bologna vince il primo anticipo del sabato.
Napoli-Pisa. Ipotesi formazione con rotazioni
Milan-Napoli vietata
Serie A: secondo successo consecutivo per il Cagliari che supera il Lecce al Via del Mare
Le pagelle di City-Napoli. Rosso di sera pasticcio si avvera
Di Lorenzo su Instagram: “Mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions”
McTominay:”Sono grato a Conte. Con il City difficile in 11 figuriamoci in 10.
Beukema nel post match: “Abbiamo dato tutto. Restiamo uniti come sempre e pensiamo alla prossima”
Conte: “Uscita De Bruyne? A volte il destino è questo. Mi è dispiaciuto toglierlo sia per noi, che per lui”
Milinkovic-Savic: “Abbiamo dato un segnale, nonostante la sconfitta”