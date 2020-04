Il viceministro alla salute sul coronavirus: “Ritorno alla normalità solo con il vaccino, altre due pandemie nei prossimi trent’anni”

Intervenuto a Radio Capital il viceministro alla salute Piepaolo Sileri ha parlato dell’importanmza del vaccino-anti coronavirus e della possibilità di altre pandemie in futuro.



“Fino alla scoperta del vaccino avremo accuratezza nei contatti e senso di responsabilità, che guiderà la ripresa e la riapertura delle attività. Nelle prossime settimane dovrà essere potenziata la medicina preventiva sul territorio.

I test sierologici a disposizione sono tanti. Sono da uniformare su scala nazionale. E vanno uniformate le indicazioni su chi fare i test, non possiamo pensare di farli a tutti gli italiani.

Lo tsunami che ha colpito il Nord Italia si sta lentamente ritirando. E il blocco ha impedito che si diffondesse al sud.

Cala la pressione sul Sistema sanitario nazionale.

In una situazione nuova, in cui ci si confronta con un nemico invisibile, sarà necessario fare una revisione di tutto ciò che è accaduto per scoprire responsabilità e per costruire un modello che possa funzionare in futuro.

Purtroppo il finanziamento del Sistema sanitario nazionale non è andato di pari passo con le necessità della popolazione. Sono sicuro che nei prossimi trent’anni avremo almeno altre due pandemie”.

