Il Viminale dice sì alle passeggiate genitore-figlio, ma vicino casa

Nuova circolare emanata dal Viminale in questi tempi di emergenza per il Coronavirus. Permesso accordato ai cittadini di concedere una passeggiata genitore-figlio.

La circolare specifica in che modo:

“Da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori; tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. Questa non deve essere intesa come equivalente all’attività sportiva.”

Chiarimenti, all’interno della circolare, per evitare possibili assembramenti o spostamenti, dato che vige ancora il divieto per ambedue. Il Viminale ha inviato tale circolare ai prefetti, dopo le richieste dei cittadini che sono reclusi in casa da settimane.

Comments

comments