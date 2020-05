Il virologo Caruso a Brescia ha isolato una variante meno potente di coronavirus

Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia con i colleghi del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili di Brescia ha isolato una variante meno potente di Sars-CoV-2.



Lo stesso Caruso ha dichiarato:

“Il nuovo coronavirus sta perdendo forza, sfiancato dagli effetti del lockdown, dal caldo e dalla nuova normalità che ha portato gli italiani ad adottare la mascherina: un mezzo importante per contrastare la propagazione virale.

I ceppi che hanno circolato, con più o meno variazioni tra loro sono riconducibili a quelli che hanno invaso un po’ tutto il mondo. Abbiamo avuto un ceppo che è molto simile a quello di Wuhan che ha fatto tutto il disastro che abbiamo visto, ha avuto un picco di aggressività e adesso sta scemando.

Con l’avvio della stagione tardo primaverile-estiva questi virus tendono a scomparire per motivi che ancora oggi non conosciamo di preciso, come pure non sappiamo perché partono a novembre-dicembre”.

Comments

comments