Il virologo Walter Ricciardi: Protocollo da riscrivere, il calcio in alcune zone deve fermarsi”

Intervenuto a Tiki taka il virologo Walter Ricciardi ha fatto il punto sui contagi di coronavirus nel calcio.

“Il protocollo va sicuramente riscritto.

Era stato fatto a maggio in una fase dell’epidemia calante e che si riferiva alla conclusione del campionato, non alla gestione ordina del campionato in una fase di recrudescenza del virus.

Ora è anche peggio di maggio perché ci approssimiamo all’inverno e la situazione non è più localizzata come nella prima fase.

Juve-Napoli? Io sto dalla parte dell’Asl che ha applicato i protocolli per non far diffondere il virus.

Si rischia quindi lockdwon del pallone? Spero di no ma l’indice di contagiosità che vediamo in alcune aree del nostro Paese è preoccupante: vedi Milano, Napoli e Roma. Alcune zone del Piemonte e Liguria.

Una sospensione del calcio? Sì, in alcune aree sarebbe necessario e bisognerebbe farlo subito, bastano 2-3 settimane per risollevare la situazione”.

Comments

comments