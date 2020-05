Il virus girava in Cina da ottobre. Il solito Galli smentisce ma in Francia la pensano diversamente

Il virus già in giro ai giochi militari di ottobre, atleti di varie nazioni raccontano di aver avuto i sintomi. Una nuova pagina nel giallo Covid-19.

Secondo una ricostruzione delle ultime ore il virus sarebbe stato presente in Cina dall’autunno. Atleti di varie nazioni raccontano di aver avuto sintomi assimilabili al Covid già ad ottobre durante i giochi militari. Tra smentite degli organi militari e le libere testimonianze degli atleti si inserisce il solito Professor Galli che da l’ennesima sentenza in attesa di essere ancora una volta smentito. Nel frattempo in Francia sono certi di aver avuto casi Covid già da metà novembre.

QUI l’articolo de Il Sole 24 Ore con l’approfondimento sulla vicenda.

