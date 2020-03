Ilaria Capua, virologa, chiarisce il servizio Rai del 2015: “Coronavirus non è da laboratorio”

A chiarire la situazione relativa alla polemica scoppiata per il servizio di TG Leonardo del 2015 ci ha pensato la virologa Ilaria Capua.

La virologa è intervenuta ieri sera nel corso del TG1 in merito alla questione, ribadendo che il Coronavirus deriva da animali selvatici. Non è un virus creato in laboratorio, quindi; di seguito le sue parole:

“Il virus non è stato creato in laboratorio. Assolutamente no. Il Covid-19 è un virus che deriva dal serbatoio selvatico. Non sappiamo ancora quante specie animali abbia colpito prima di arrivare all’uomo.

Vorrei dire ai complottisti che il codice a barre, la sequenza di quel virus di cui si parla nel TgrLeonardo, è parte integrante della pubblicazione.“

