Ilaria D’Amico lascia ufficialmente Sky Sport. Ieri sera c’è stato il saluto

Nella serata di ieri, dopo la conclusione della finale di Champion’s League, Ilaria D’Amico ha salutato tutta la redazione di Sky Sport.

Dopo 15 anni, infatti, la D’Amico lascia Sky Sport e ieri sera è stata la sua ultima puntata come conduttrice del programma sulla Champion’s League. Il saluto è avvenuto con un lungo discorso a fine puntata dove ha voluto ringraziare tutti. A seguire alcuni passaggi:

“Tutti i traguardi raggiunti sono stati possibili grazie al fatto che a Sky ci sono i migliori compagni di viaggio. Grazie a tutti i colleghi. La filosofia è il merito. Ci siamo presi per mano, siamo partiti piccoli, eravamo molti meno di adesso e siamo arrivati ad essere punto di riferimento dell’informazione seria sportiva. Questo è il grande orgoglio.

Il mio pensiero adesso va a chi sta crescendo. Non perdete la voglia di raccontare, di emozionarsi, di stupire e di far emergere le emozioni ma anche le contraddizioni, di graffiare quando ce n’è bisogno, perché facciamo i giornalisti, non siamo dei reggi microfono. È stato un percorso unico, non vi lascio, il calcio è con me sempre. Finisco qua ma non finisco qua, ci rivediamo. Buon calcio a tutti.“

