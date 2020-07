Ilicic rimane un mistero, può saltare la Champion’s e l’inizio della prossima stagione

Josip Ilicic non è tra i disponibili dell’Atalanta dall’11 luglio e questo sta gettando un mistero sulla natura della sua indisponibilità.

La redazione di Sportmediaset ne parla proprio oggi, citando anche il Corriere della Sera:

“Il ‘Corriere della Sera’ disegna uno scenario secondo cui lo sloveno salterà certamente la sfida coi francesi e, qualora l’Atalanta dovesse volare in semifinale, anche tutta la Final Eight di Champions. Ma non è tutto, perché secondo il quotidiano lo sloveno rischierebbe di perdere anche l’inizio della stagione 2020/2021.

Ad oggi sembra impossibile quantificare i tempi di recupero di Ilicic, soprattutto perché l’Atalanta ha sempre tenuto il massimo riserbo sulle condizioni del suo giocatore. Inizialmente si era parlato di un infortunio muscolare, ma a quanto pare il problema è più serio del previsto.

Sui social circolano diverse indiscrezioni, che al momento non trovano conferma, secondo le quali il giocatore sarebbe frenato da alcuni problemi personali che ne stanno condizionando il rendimento sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale.”

