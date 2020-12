Ilicic show, entra e asfalta la Roma: l’Atalanta vince in rimonta 4-1

L’Atalanta batte la Roma 4-1 grazie ad un super Ilicic. Lo sloveno entra nel secondo tempo sullo 0-1, segnando un gol e due assist.

Termina 4-1 Atalanta e Roma, match delle 18 valido per la tredicesima di campionato. Giallorossi in vantaggio al 3′ grazie alla rete di Edin Dzeko su assist di Mkhitaryan. Dopo pochi minuti gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio col palo di Spinazzola, l’ex bergamasco prova a beffare Gollini con un pallonetto da lontano. Al 59′ i padroni di casa pareggiano col la rete di Duvan Zapata su assist di Ilicic, entrato in campo all’inizio del secondo tempo. Ancora lo sloveno illumina il gioco dell’Atalanta, cross sul secondo palo per il solito inserimento di Gossens che insacca di testa al 71′. Dopo un minuto Muriel, appena entrato in campo, sfrutta l’errore di Veretout, dribbla Mirante e mette la palla in rete. All’85’ Ilicic slalomeggia, mandata fuori giri mezza difesa giallorossa e botta di sinistro per il definitivo 4-1.

