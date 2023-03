Ilzer: “Seguo il Napoli da quando c’era Maradona, mi ha sempre affascinato l’Italia. Contro l’Eintracht e devo dire che Lozano e Kvaratskhelia mi hanno impressionato“

A Radio Crc è intervenuto Christian Ilzer, allenatore Sturm Graz.

“Il campionato italiano è di altissimo livello e lo guardo sempre molto volentieri. Ho visto ultimamente la gara del Napoli contro l’Eintracht e devo dire che Lozano e Kvaratskhelia mi hanno impressionato, anche se ad esser sincero, tutta la squadra mi ha impressionato.

Rasmus Hojlund il futuro Osimhen? Osimhen è un top player. Hojlund quando lo prendemmo era molto giovane, la velocità e la lucidità sotto porta sono le sue maggiori qualità. Anche Haaland in Bundesliga si impose nel campionato tedesco prima di approdare in Inghilterra. Ad Hojlund consiglio di restare un altro anno all’Atalanta e non andare già in estate al Napoli perchè un altro anno con Gasperini può aiutarlo a migliorare ancora. E’ chiaro però che se arriva il Napoli su di lui è difficile dire di no. Vedo Hojlund solo come un attaccante, l’ho fatto giocare a due in avanti e anche come unica punta perchè nell’uno contro uno rende la vita difficile agli avversari e più è vicino alla porta e più fa male.

Seguo il Napoli da quando c’era Maradona, mi ha sempre affascinato l’Italia e ogni allenatore vorrebbe venire ad allenare una squadra italiana”.

Comments

comments