Immobile a DAZN: “Chiedo scusa ai tifosi, stasera ha giocato solo il Napoli”

Il calciatore della Lazio Ciro Immobile ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli al Maradona.

“Chiedo scusa ai tifosi a nome di tutta la squadra, non è bello per loro fare prestazioni come quelle di stasera.

Non abbiamo proprio giocato, ha giocato solo il Napoli.

Ti fa incavolare il fatto che questa squadra negli anni dopo la Juventus è quella che ha vinto più di tutti ma se non lo tiri fuori, se non ci metti l’atteggiamento giusto ed entri a Napoli in maniera superficiale poi prendi la batosta.

Insigne? Per me è come un fratello, abbiamo giocato insieme su tanti campi”.

