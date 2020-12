Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto all’Olimpico contro il Napoli.

“Questa vittoria vale dieci. A parte il valore dei tre punti, è importante per l’aspetto psicologico. Venivamo da un momento non da noi, dal punto di vista delle motivazioni e della cattiveria agonistica, è mancata un po’ quella in queste partite e stasera l’abbiamo rivista”.

