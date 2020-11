Immobile attende i risultati del nuovo tampone: la Lazio rischia 3 punti di penalizzazione

La Lazio attende i risultati dei nuovi tamponi per Ciro Immobile, i biancocelesti rischiano una penalizzazione. Lo scrive Il Messaggero.

La Lazio rischia una penalizzazione di tre punti per la gestione del caso Immobile. Lo scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero, che spiega come la Procura federale non avrebbe prove di violazione del protocollo prima di Torino-Lazio ma che punterebbe sulla partitella di allenamento giocata martedì con Immobile in campo. Il quotidiano afferma che, nel caso in cui Immobile dovesse risultare positivi ai nuovi tamponi, per il club biancoceleste scatterebbe la possibile penalizzazione di 3 punti in campionato.

Comments

comments