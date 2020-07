Immobile contro tifosi Lazio che insultano la famiglia: “Lasciatela in pace”

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile si sfoga sui social contro i tifosi della Lazio, che stanno insultando la sua famiglia dopo le sue prove opache.

In modo abbastanza netto, Immobile dice ai tifosi di insultare lui e di lasciare stare la sua famiglia dato che è un comportamento inaccettabile. Di seguito le parole dell’attaccante pubblicate sui social:

“Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente. Vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia, se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente ma la mia famiglia non c’entra niente, grazie.”

