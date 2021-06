Immobile e la dedica speciale: “Gol e vittoria per Daniel e David”

Ciro Immobile ha voluto essere vicino alle famiglie dei due bambini uccisi ad Ardea, dedicando a loro il gol e la vittoria.

L’attaccante della Lazio ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria contro la Svizzera. Queste le sue parole in merito:

“Ci tenevo a nome mio e di tutta la squadra dedicare la vittoria e il gol a Daniel e David, due angeli che non sono più con noi. Stiamo ancora a raccontare cose che non devono succedere. Abbiamo giocato anche per loro. E’ doveroso mandare un abbraccio ovunque essi siano.

Avremo voluto partecipare anche al funerale ma per questione di ‘bolla’ non abbiamo potuto. Ci stringiamo attorno a questo lutto devastante e quello che potevamo fare in campo lo abbiamo fatto. E’ doveroso.“

