Immobile: “Fui vicino al Napoli, mi hanno dato dello juventino ma non lo sono “

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, nel corso di una diretta Instagram ha parlato del suo futuro, con un occhio anche sulle vicende passate.

“In passato sono stato molto vicino al Napoli e, finché non sono arrivato alla Lazio, ho sempre sperato di giocarci. Poi ho smesso di pensarci, perché qui mi trovo bene e non sarebbe corretto nei confronti dei tifosi. Non so se chiuderò qui la mia carriera, ma mi piacerebbe e finché vestito questa maglia darò il massimo. Mi danno spesso dello juventino perchè non sono andato a giocare a Napoli, ma non è così”.

