Immobile, l’agente: “Potrebbe interessare al Napoli, ma la Lazio non vuole cederlo”

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha commentato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, le voci che vorrebbero il suo assistito nel mirino del Napoli.

“Se Ciro piace al Napoli? Dovete chiederlo a Giuntoli ed è evidente che anche De Laurentiis dovrebbe fare lo stesso con Lotito, essendo Immobile un giocatore sotto contratto con la Lazio. Di questo argomento abbiamo già parlato in passato. In questo momento è sicuramente il più importante centravanti italiano, il calciatore che ha segnato di più nei campionati di tutta Europa. Potrebbe interessare al Napoli così come a tutti i top club europei, ma la Lazio è interessata a tenerlo. E poi anche lui è molto felice in biancoceleste”.

