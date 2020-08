Immobile: “Napoli è la mia città ma la Lazio mi sta dando tanto. Voglio restare a vita”

Intervistato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile si è soffermato sul proprio futuro.

“Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti con il Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo”.

