Si chiamerà Immuni l’app italiana per il tracciamento del contagio da Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19.

“Sarà Bending Spoons, la Spa con sede a Corso Como a Milano a consentire la licenza d’uso sul software e l’appalto di servizio gratuito della applicazione del fisico Luca Foresti basata sul bluetooth, ma adattabile anche al Gps.

La scelta verrà formalizzata a breve, dopo il passaggio dalla task force di Vittorio Colao.

Ma il dato certo è che non sarà obbligatoria. Così come indicato anche dalle linee guida della Commissione europea e dal garante per la privacy Antonello Soro.

Si potrà scaricare volontariamente e avrà una doppia funzione. Quella di tracciamento dei contatti basato sulla tecnologia bluetooth, e quella di diario clinico contenente tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci), che dovrebbe essere aggiornato quotidianamente con eventuali sintomi e cambiamenti sullo stato di salute. Qualcosa di simile a quanto diffuso in Lombardia che si chiama AllertLOM: inviata con un Sms ai cittadini e già scaricata da 750 mila persone.”

Il Messaggero.

Comments

comments