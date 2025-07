In attesa che arrivi il secondo portiere… (Milinkovic-Savic?)

Vanja Milinkovic-Savic lavora ancora a parte. Non è in gruppo con la squadra neppure oggi. Questa mattina sessione di allenamento congiunto con la Primavera che è in ritiro a Lasa a pochi chilometri da Prato allo Stelvio

Non cambiano le sorti del portiere, da giorni a parte aspettando l’ok per le visite mediche con il Napoli. Questa mattina i quotidiani hanno ricordato come le distanze tra i due club per Ngonge abbiano rallentato anche l’affare Milinkovic che però ormai è concluso. Pare questione di ore….

