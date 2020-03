In attesa del Napoli: il Barça vince ma non convince in campionato contro il Real Sociedad. Si giocava al Camp Nou.

Un rigore concesso dal Var salva il Barcellona.

Messi segna dal dischetto e regala la vittoria alla squadra di Quique Setien che però non riesce a convincere o propri tifosi.

In attesa del Napoli quindi, i blaugrana continua a non sfornare prestazioni convincenti; chissà se il Napoli di Gattuso riuscirà ad approfittare del brutto momento dei suoi eurorivali.

