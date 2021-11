In attesa della eSerie A, Udinese e Fiorentina si sfidano questa sera

Udinese e Fiorentina hanno deciso di organizzare un’amichevole per questa sera, in attesa della nuova stagione di eSerie A.

Le controparti eSports dei due club si sfideranno a partire dalle ore 21, con la live che può essere seguita su Twitch. Il titolo scelto è FIFA 22, la nuova iterazione del popolare titolo calcistico di EA (e che potrebbe essere anche l’ultimo con questo nome stando alle ultime voci).

Il programma della sfida è il seguente:

21:00 FIORENTINA (Hexon_Virgil7) – UDINESE (JollyRoger_2005) – 1vs1

21:40 UDINESE (Dastardly_27) – FIORENTINA (Hexon_GodMode) – 1vs

22:20 FIORENTINA – UDINESE Coop 2vs2 in modalità BO1

In particolare, negli 1vs1 sarà utilizzata la “Best of 2”, ovvero al meglio delle due con punteggio aggregato. La partita che si giocherà in 2vs2 invece sarà in modalità “Best of 1”, ovvero partita secca. Nel caso di pareggio, quindi, si andrà avanti con supplementari e poi, eventualmente, rigori. Ogni sfida vale 1 punto.

Un evento organizzato nell’attesa della prossima stagione di eSerie A TIM, che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.

fonte: esportsitalia.

