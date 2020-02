In attesa di Napoli-Barcellona. Mertens per aprire la porta della storia usa la lettera M

Per Dries ‘Ciro’ Mertens quella contro il Barcellona può essere una notte speciale nel segno della lettera M.



D.M. come Dries Mertens e come Diego Maradona. Sembra che la storia del Napoli debba essere segnata da queste due iniziali. Mertens può farlo diventando il miglior marcatore di sempre in maglia azzurra, Maradona lo ha fatto segnando 115 gol e vincendo 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa e 1 Supercoppa Italiana.



Contro il Brescia la traversa ha negato a Mertens un gol speciale, ma potrebbe essere un segno del destino che l’attaccante belga debba entrare definitivamente nella storia del Napoli proprio sotto gli occhi di Messi, il calciatore più forte al mondo in attività.



Mertens con la maglia del Napoli finora ha segnato 120 gol appena uno in meno di Marek Hamsik al momento miglior marcatore del Napoli di tutti i tempi in tutte le competizioni con 121 gol. Contro il Barcellona l’aggancio e, si spera, il sorpasso?



Così come sembra un segno del destino che il giorno in cui Mertens sfida Messi e può entrare nella storia del Napoli superando Marek Hamsik, inizi proprio con la M.



Napoli-Barcellona oltre che sulla piattaforma Sky è anche la partita della settimana trasmessa in chiaro dal canale Mediaset Canale 5. Ancora una lettera M voluta del destino?

