In Belgio la Federcalcio mette a disposizione corsi da allenatore per alcuni giocatori: c’è anche Mertens. Entriamo nel dettaglio dell’iniziativa.

I requisiti per partecipare sono: per gli uomini, un minimo di 50 presenze in nazionale o aver fatto parte del Mondiale 2018. Per le donne, 25 presenze e aver giocato per cinque anni al livello più alto di un campionato nazionale riconosciuto.

Ecco tutti gli atleti selezionati:

Uomini: Dedryck Boyata, Koen Casteels, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Simon Mignolet, Divock Origi, Sébastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Axel Witsel.

Donne: Julie Biesmans, Janice Cayman, Maud Coutereels, Tine De Caigny, Audrey Demoustier, Nicky Evrard, Diede Lemey, Sophie Mannaert, Davina Philtjens, Lenie Onzia, Britt Van Hamel, Ella Van Kerkhoven, Tessa Wullaert, Aline Zeler.

