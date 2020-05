Molto probabilmente già oggi il presidente della Campania De Luca firmerà una nuova ordinanza che non si dovrebbe discostare molto dalle direttive nazionali. Novità per le mascherine.

Rimane l’obbligo della mascherina introdotto dall’ordinanza del primo maggio almeno per un’altra settimana.

Per la quarantena per chi viene da fuori regione non ci sarà bisogno di inserire misure più stringenti: perché rimane interdetta la mobilità per chi viene da fuori regione.

Fonte Il Mattino.

