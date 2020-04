“In campo con la mascherina”, la proposta del Ministero del Lavoro della Germania

Proposta abbastanza clamorosa quella lanciata dai tecnici del Ministero del Lavoro della Germania, come riportato dalla rivista “Der Spiegel”.

Mentre il mondo del calcio si interroga su come e quando riprendere le operazioni, fa sensazione la proposta dei tecnici del Ministero del Lavoro della Germania. Ecco quanto riporta la rivista tedesca “Der Spiegel” sulla proposta per riprendere la Bundesliga:

“Quarantena collettiva in albergo delle 18 squadre per le ultime nove partite da giocare, oppure l’obbligo dei calciatori, dei direttori di gara di indossare una mascherina durante la gara. Se la protezione cade dal viso allora l’arbitro sarà costretto a fermare il gioco. In ogni caso la mascherina dovrebbe essere cambiata ogni 15 minuti perché inumidisce rapidamente”.

