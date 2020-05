In Emilia Romagna anche gli atleti di sport di squadra si potranno allenare individualmente dal 4 maggio

L’Emilia Romagna lancia la sfida al Ministro Spadafora e con un’ordinanza concede la possibilità di allenarsi individualmente agli atleti di sport di squadra.

Un’ordinanza che rischia di scatenare di nuovo il caos tra il Premier Conte e le ragioni. Tutto questo a partire dal 4 maggio, data in cui l’ordinanza entrerà in vigore e comincerà la fase in tutta Italia; il Governatore Bonaccini, insomma, ha dato il via libero anche agli atleti di sport di squadra oltre a quelli di sport individuali.

Questo implica che i giocatori di Bologna, Parma, Sassuolo e Spal potranno riprendere gli allenamenti a partire da lunedì prossimo. Cosa che non è concessa agli altri club di Serie A, dato che attendono disposizioni ufficiali da parte della FIGC e del comitato tecnico-scientifico per la ripresa.

Un precedente, inoltre, riguarda la regione Calabria che ha concesso la riapertura di bar e ristoranti; ma il suddetto precedente ha scatenato una dura reazione da parte di Palazzo Chigi e ciò non aiuta l’Emilia Romagna.

