In Germania riaprono gli stadi: trovato l’accordo per il ritorno dei tifosi

Nella giornata odierna si è tenuta una riunione straordinaria della DFL dove si è discusso del ritorno dei tifosi negli stadi.

I club di prima e seconda divisione hanno trovato un accordo sulla riapertura degli stadi qualora la curva di contagio fosse incoraggiante. Gli stessi club dovranno aumentare i controlli per evitare il diffondersi del virus prendendo i contatti dei presenti in modo da poter circoscrivere il contagio in caso di individui positivi. Fino al 2021 non saranno presenti i tifosi ospiti, questo per evitare troppi spostamenti, mentre fino al 31 ottobre non sarà possibile servire bevande alcoliche all’interno degli impianti.

