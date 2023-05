In giro per i quartieri di Napoli: Capodimonte azzurra tra striscioni e bandiere con una dedica speciale

Nel quartiere collinare di Napoli anche uno striscione dedicato ad un tifoso partenopeo scomparso nel 2021 e l’organizzazione di una grande festa in piazza per lo scudetto il prossimo 4 giugno

Capodimonte, come tutta Napoli, è vestita a festa, rigorosamente con i colori bianco e azzurro. Sui balconi sventolano le bandiere, in strada striscioni celebrativi, a testimonianza della grande gioia vissuta anche in questo quartiere. Il 4 giugno per l’ultima giornata di campionato, grande festa in piazza con show e musica.

Tra gli altri, lo striscione dedicato a Emanuele, giovane tifoso scomparso nel 2021 alla presenza dei fratelli e del nipote. Così Marco Melillo, in ricordo del fratello: “Ringrazio di cuore tutti gli amici di Capodimonte, in particolare Gaetano Ruggiero, Alberto Di Guida e Salvatore Soraniello per il ricordo e la commemorazione di Emanuele che era tifosissimo del Napoli fin da bambino. Fui io a portarlo alla partita per la prima volta quando aveva 5 anni! Un amore che gli ho inculcato e che poi è cresciuto fino a diventare viscerale. Questo scudetto se l’è guadagnato anche lui, perché dalla serie C e poi alla serie B e alla A, non si è perso mai una partita, neanche in trasferta. Innamoratissimo del Napoli e della città di Napoli, con orgoglio, sulla pelle aveva il tatuaggio del Maschio Angioino”.

