In Italia non ci si pensa neanche e all’estero già sono avanti per riaprire gli stadi ai tifosi

Tra le pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi è possibile leggere come Francia e Spagna si stanno organizzando per la riapertura degli stadi.

Ad esempio, il Lione, in vista delle amichevoli di luglio, ha già pensato ad un piano per riaprire il proprio stadio. OL Protege, questo il nome del piano, prevede presidi medici intorno allo stadio che controlleranno qualunque “tifoso-paziente” voglia, mantenendo comunque la riservatezza.

In pratica, si tratterebbe di una sorta di check-up prima di entrare nello stadio e supportare la squadra. Un’organizzazione che vale la pena di sottolineare. Per quanto riguarda la Spagna, invece, la situazione va migliorando e cominciano a pensare ad una possibile riapertura degli stadi entro la fine della stagione.

Una riapertura volta anche ad evitare potenziali assembramenti dei gruppi di tifosi al di fuori dello stadio, dal momento in cui ripartirà il campionato. All’inizio, comunque, anche in Spagna si giocherà a porte chiuse.

