In Italia si discute ancora, ma all’estero avrebbero già deciso come ripartire con i campionati

La Serie A è spaccata in diverse fazioni sulla possibilità di far riprendere o meno il campionato. Fazioni create non per tutelare il bene comune ma in nome di interessi personali. Intanto all’estero hanno le idee più chiare.

Inghilterra-Premier League. Le gare dei nove rimanenti turni sono sospese fino al 30 aprile. L’idea di massima è quella di far giocare tutte le rimanenti partite allo stadio Wembley di Londra ovviamente a porte chiuse ma tutte in diretta TV. Quattro partite al giorno e centro di St. George’s Park, come ritiro per le squadre con 228 camere d’albergo e 13 campi.

Germania-Bundesliga. Le partite delle rimanenti nove giornate potrebbero ripartire già dal prossimo 9 maggio e terminare entro il 21 giugno. Anche in Germania partite a porte chiuse e con massimo 239 persone all’interno degli stadi.

Francia-Ligue1. Nel massimo campionato francese mancano dieci giornate. Ripartenza prevista il 3 giugno e campionato che deve finire in tempo utile per far iniziare quello nuovo il 23 agosto come già stabilito.

Spagna-La Liga. Come in Italia anche in Spagna ci sono delle forte contrapposizioni tra chi vuole ripartire e chi no. Intanto sono state previste tre date differenti per far ripartire il campionato e giocare le rimanenti undici giornate: 30 maggio, 6 giugno e 28 giugno.

