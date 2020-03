In Nicaragua il calcio non si ferma: il racconto

Gallego, attaccante spagnolo del Managua, ai microfoni di Gianluca Di Marzio.com ha raccontato la situazione del Nicaragua.



“In Nicaragua la vita continua, non è cambiato nulla. I casi di Coronavirus sono solo due e nessun morto. I club della Liga si sono riuniti e hanno deciso che il campionato deve proseguire”.

I giocatori del Diriangen, lo scorso weekend, sono scesi in campo con guanti e mascherine. Qualcuno ha provato anche a tenerli per la partita, ma correre senza respirare correttamente è complicato: “È stata una loro scelta. Noi del Managua abbiamo giocato senza precauzioni. Le partite sono a porte chiuse. Ci laviamo e disinfettiamo spesso le mani. Prima, durante e dopo l’allenamento. Ieri l’abbiamo fatto prima di salire sul pullman e quando siamo arrivati allo stadio. Ma in campo non ci siamo risparmiati”.

L’intervista completa su GianlucaDiMarzio.com.

