In Polonia il calcio riparte il 29 maggio. Si giocherà a porte chiuse

In Polonia il campionato di calcio, dovrebbe riprendere il prossimo 29 maggio, con le gare che svolgeranno a porte chiuse.

Lo ha annunciato il premier polacco Mateusz Morawiecki in conferenza: “Abbiamo un piano specifico per arrivare alla prima partita dell’Ekstraklasa (l’equivalente della nostra Serie A), che potrebbe svolgersi alla fine di maggio”, ha dichiarato Morawiecki. Che successivamente ha poi specificato sulla sua pagina Facebook che la partita è prevista per il 29 maggio. La decisione – ha indicato – è stata presa dopo un confronto con i ministeri dello Sport e della Salute, nonché con le tutte organizzazioni sportive. I giocatori sono già isolati e saranno presto in grado di riprendere l’allenamento, in un quadro sanitario molto rigoroso. Come si legge nel comunicato ufficiale, il campionato polacco dovrebbe concludersi entro il 20 luglio.

