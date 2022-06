In quattro salutano il Napoli: tra nuove avventure e speranze di restare

E’ arrivato il tanto atteso 30 giugno che potrebbe essere ufficialmente l’ultimo giorno in azzurro per quattro calciatori.

Al di fuori di Insigne che da gennaio è già un giocatore del Toronto, questa potrebbe essere l’ultima giornata da calciatori del Napoli per Mertens, Ospina, Ghoulam e Malcuit.

Se per gli ultimi due le possibilità di rinnovo sono praticamente prossime se non pari allo zero, per Ospina e Mertens potrebbero ancora esserci clamorosi scenari di rinnovo. Chiaramente più difficile per il portiere colombiano che sembra essere promesso all’Al-Nassr, mentre Dries al momento è ancora in vacanza in attesa di definire il proprio futuro.

