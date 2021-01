In Uruguay c’è il vino “Graçias Negrito” a supporto di Cavani

Diario Olé riporta, sui propri social, che in Uruguay è disponibile al dettaglio il vino “Graçias Negrito”, dopo la vicenda relativa a Cavani.

Nel caso in cui si ha bisogno di una rinfrescata sulla vicenda, Cavani ha subìto la squalifica di 3 giornate in Premier, da parte della FA per razzismo, per la suddetta frase detta ad un tifoso dello United.

Da lì c’è stato anche l’intervento dell’accademia della lingua dell’Uruguay sulla vicenda. Ora, Diario Olé riporta che nel paese d’origine di Edinson hanno sostituito l’etichetta di un vino con quella con la frase.

🍷 En Uruguay lanzaron el vino "gracias Negrito" para bancar a Cavani tras la sanción de la FAhttps://t.co/YyEi99N7tp — Diario Olé (@DiarioOle) January 9, 2021

