Inchiesta Prisma, Juventus: i processi diventeranno tre

L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, fa sapere che i processi della Juventus diventeranno tre.

Domani è il giorno chiave. Tutto quello che si troverà dentro il fascicolo “manovre stipendi e manovra agenti” si trasformerà in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Chinè per la Juventus. Per i bianconeri non sembra esserci un’altra via chiave se non quella di tornare a difendersi ancora una volta in tribunale.

Le cosiddette partnership “sospette” con le altre società rimarrebbero fuori dal secondo deferimento e dal successivo processo. Chinè non dovrebbe includere le carte su questo tema nella conclusione delle indagini perché potrebbero emergere nuovi elementi più avanti. In questo modo i processi della Juventus diventerebbero tre:

Il plusvalenze-bis

Il “manovre stipendi e manovra agenti”

Le “partnership sospette” con altre società

Comments

comments